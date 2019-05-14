رياضة | وزير الرياضة يدعم البارالمبية ..وينفى تهديد اللجنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يدعم البارالمبية ..وينفى تهديد اللجنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ما تردد مؤخرا عن وجود مخالفات باللجنة البارالمبية برئاسة دكتورة حياة خطاب ، وأنه أمهل اللجنة ٣٠ يوما للرد على تلك المخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع دكتورة حياة خطاب ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة بمكتبه بديوان الوزارة.امس .

واكد محمد يحيى يوسف أنه لا يوجد أى مخالفات فى اللجنة ، وان ما جاء فى تقرير المراقبة والمتابعة الدورية من الوزارة مجرد ملاحظات وتم الرد عليها فى شهر يناير الماضى ولم تعقب عليها الوزارة من الاساس، وحتى إن وجدت ملاحظات مستقبلية فإن هذا الأمر سيكون عبارة اخطاء إجرائية خاصة أن مجلس الإدارة السابق كان يضم نخبة من صفوة المجتمع نجحوا فى خدمة الابطال البارالمبين حتى نجحوا فى تحقيق ١١ ميدالية متنوعة لمصر خلال دورة ريو دى جانيرو ٢٠١٦.

وطلب محمد يحيى من وزير الرياضة ضرورة توفير المناخ المناسب للابطال البارالمبين من أجل الاستعداد الجيد لدورة طوكيو ٢٠٢٠ فى ظل تطعيم الفرق الرياضية بمجموعة جديدة من الناشئين ، وهى الخطة التى بدأها مجلس إدارة اللجنة برئاسة دكتورة حياة خطاب منذ توليها المسئولية فى ٢٠١٥ ، وتسعى بكل قوة لتخريج أجيال جديدة من اللاعبين الابطال ودمجهم مع الابطال الكبار لتوفير نقل الخبرات الكبيرة بين هؤلاء اللاعبين ، وذلك مع الحفاظ على من يستطيع تقديم المزيد من ابطالنا الكبار بل ودعمه ، وايضا الاستفادة منهم فى توليهم مناصب تدريبية بعد الاعتزال، حتى يتثنى للجنة الحفاظ على منهجها بتوسيع قاعدة المشاركة فى الالعاب البارالمبية من أجل الارتقاء بذوى القدرات الخاصة ودمجهم مع المجتمع في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع إسم مصر في جميع المحافل الدولية.