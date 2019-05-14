رياضة | خربين يقود هجوم بيراميدز أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خربين يقود هجوم بيراميدز أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز.
وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-
حراسة المرمى : مهدي سليمان
خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - عمرو ميداني - عمر جابر
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد مجدي "قفشة"
خط الهجوم : كينو - عمر خربين.
أما البدلاء :-
أحمد دعدور - مهند لاشين - محمد رزق - محمد فاروق - محمد فتحي - عبد الله بكري - جون سيفونتيس.