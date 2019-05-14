رياضة | مكة محمد صلاح.. هل تتحول إلى أفضل لاعبة في العالم وتسير على خطي والدها ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكة محمد صلاح.. هل تتحول إلى أفضل لاعبة في العالم وتسير على خطي والدها ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ابن الوز عوام" عبارة يُطلقها البعض للتعبير عن تميز شخصًا ما بموهبة كانت موجودة عند والده من قبله، وتنطبق تلك المقولة على "مكة" إبنة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهداف البريميرليج هذا الموسم، والتي أظهرت موهبة كروية رائعة، خلال الفيديوهات التي ظهرت بها رفقة والدها وآخرها في ملعب "أنفيلد" في آخر مباريات الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون.

الطفلة "مكة" التي لم تتجاوز عامها الخامس يبدو أنها تمتلك موهبة في كرة القدم مثل والدها أحد نجوم الكرة العالمية الآن، حيث أظهرت "مكة" مهارات رائعة علي أرضية المستطيل الأخضر في المرات القليلة التي ظهرت خلالها تُداعب كرة القدم، كما أنها تُجيد اللعب بالقدمين اليمني واليسري، ولديها حاسة تهديفية بعدما سجلت هدفًا رائعًا أشعل ملعب "أنفيلد" خلال تسلم والدها جائزة "الحذاء الذهبي" في مباراة وولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

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ونشرت صفحة "الفيفا" على "تويتر"، فيديو الهدف الذى سجلته مكة محمد صلاح عقب تتويج النجم المصرى بجائزة الحذاء الذهبى لأفضل هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنتهى، وعلقت "هدف الموسم"، في محاولة لمداعبة الطفلة الصغيرة.

الموهبة التي بدأت تظهر لدي "مكة" والجرأة التي اكتسبتها من مواجهة الجمهور الكثيف مع والدها في ملاعب الساحرة المستديرة، بالإضافة إلي أنها ابنة واحد من أعظم نجوم كرة القدم حاليًا، كل ذلك قد يساعدها على تطوير موهبتها في المستقبل وتُصبح واحدة من النجوم الكرة النسائية، وتسير على نهج "شدوي" ابنة عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق والتي انضمت مؤخرًا لفريق وادي دجلة.

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة "الحذاء الذهبي" بالدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعدما سجل 22 هدفًا في البطولة هذا الموسم، ولكنه تقاسم الجائزة مع السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج أصحاب نفس رصيد الأهداف.