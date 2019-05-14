رياضة | رد ناري من فوزي لقجع على رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من فوزي لقجع على رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فوزي لقجع رئيس نادي نهضة بركان المغربي رسالة إلى رئيس نادي الزمالك على خلفية العلاقات المتوترة بينهما في الفترة الماضية.

ونقلت وسائل الإعلام المغربية تصريحات لفوزي لقجع قال فيها: "لم أكن أريد الخوض في هذا الموضوع من قبل، ولكن لا توجد أي علاقة بيني و بين رئيس الزمالك مرتضى منصور، كان هناك فقط اتصال وحيد بيننا عندما اتصل بي هو من أجل أن أسمح لخالد بوطيب بمغادرة المعسكر المغربي للتفاوض مع الزمالك ورفضت طلبه وقتها".

وتابع "إذا تكلمنا على التحكيم وما إلى ذلك نرى ونعرف من إستفاد من الألقاب طيلة الـ20 سنة الماضية، وخلال هذه السنين نرى من ترأس لجنة التحكيم وبدون الخوض في باقي اللجان للكاف".

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وأكمل "أحب أن أعلمه أنني كنت سبب وراء تواجد الـVAR في النهائي فأنا من طلبته، بالنسبة لأهداف النهضة أمام الصفاقسي لمن يريد أن يعطينا دروس يرى فريقه كيف تأهل أولاً قبل أن يتكلم علينا ليعطينا دروس أو موعظة في هذا الشيء، وبالنسبة للإنذارات التي إنطلقت في الفندق الذي أقيم فيه الصفاقسي فجراً كانت حسب التقرير الرسمي للفندق بسبب وجود تدخين لا غير، لأنه لا يشرفنا أن نلعب نهائي بهذه الأمور التي تم إتهامنا فيها".

وأضاف "أقول له بأن ممارسة الضغوطات النفسية على فرق الخصم أساليبها تطورت ولم تعد كما كانت، وفيما يخص الحفاوة والاستقبال أقولها دائماً مرحباً بالفريق المصري الشقيق وجمهور الزمالك في بلده الثاني المغرب ومدينته وسيكونون في أحسن ضيافة لهم هنا المغاربة الذين لا يحتاجون لأحد للتذكير بتاريخهم الذي يمتد إلى قرون".

واختتم "الكرة ستلعب داخل الميدان فقط وسأكون أول المصفقين والمباركين للمتوج بلقب بطولة الكونفدرالية".