رياضة | تيباس يصدم رونالدو والسبب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيباس يصدم رونالدو والسبب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس رابطة الدوري الإسباني ، خافيير تيباس، أن هداف برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني.

أكد تيباس: "ميسي يستحق كل الإشادة خلال مسيرته الرياضية "، مشيراً إلى أن النجم الأرجنتيني تأثر كثيراً بخروج برشلونة من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

وقال تيباس خلال مراسم الاحتفال بالذكرى 90 للدوري الإسباني:"ليو أفضل لاعب في تاريخ "الليغا"، أعتقد أننا لن نصادف لاعب مثله لفترة طويلة".

وأضاف: "بكل تأكيد لن يأتي لاعب مثله في المستقبل القريب، بدأ مسيرته في إسبانيا في سن صغير جداً، وتألق على مر السنين بشكل غير مسبوق".

وأرجع تيباس السبب في عدم حضور ميسي للاحتفالية، بتأثر الشديد بخروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، أتفهم أن لاعب مثله يمتلك روح الفوز، بكل تأكيد سيتأثر كثيراً بمثل هذا الموقف".