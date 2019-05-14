رياضة | عاجل.. مدرب أياكس يرد على أنباء خلافة فالفيردي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب أياكس يرد على أنباء خلافة فالفيردي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إريك تين هاج، المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، على أنباء خلافة إرنيستو فالفيردي على رأس الجهاز الفني لبرشلونة.

وقال إريك تين هاج، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام جرافشاب في الدوري الهولندي: "اهتمام البارسا بي؟.. إنه أمر رائع أشكرهم على ذلك ولكنني أعيش لحظات جميلة مع أياكس هذه الأيام".

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وكان تين هاج قاد أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل أن يودعه على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد ريمونتادا رائعة في لقاء الإياب على ملعب يوهان كرويف.

ويصطدم أياكس بفريق جرافشاب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، والمقرر إقامتها غدا الأربعاء.