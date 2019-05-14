رياضة | حقيقة عودة فيريرا للتدريب في مصر .. ووجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة عودة فيريرا للتدريب في مصر .. ووجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري حدا لمسيرته مع الفريق وأعلن الطرفان نهاية الحقبة بمباراة نهائي كأس الأمير المقرر لها الخميس المقبل والتي ستكون الأخيرة لفيريرا مع الفريق .

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن كل ما يتردد عن اعتزال مدرب الزمالك السابق للتدريب هي شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه يدرس وجهته المقبلة خلال الفترة القادمة . Advertisements

ويقيم فيريرا في قطر بعد أن استقر مع أسرته هناك وهو ما يؤكد استمراره بالدوري القطري في الموسم الجديد .

وتلقى المدرب البرتغالي عرضين من الغرافة والريان ويفاضل بينهما خلال الساعات المقبلة بعد نهاية بطولة الكأس .