رياضة | حقيقة عودة فيريرا للتدريب في مصر .. ووجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة عودة فيريرا للتدريب في مصر .. ووجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري حدا لمسيرته مع الفريق وأعلن الطرفان نهاية الحقبة بمباراة نهائي كأس الأمير المقرر لها الخميس المقبل والتي ستكون الأخيرة لفيريرا مع الفريق .
وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن كل ما يتردد عن اعتزال مدرب الزمالك السابق للتدريب هي شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه يدرس وجهته المقبلة خلال الفترة القادمة .
ويقيم فيريرا في قطر بعد أن استقر مع أسرته هناك وهو ما يؤكد استمراره بالدوري القطري في الموسم الجديد .
وتلقى المدرب البرتغالي عرضين من الغرافة والريان ويفاضل بينهما خلال الساعات المقبلة بعد نهاية بطولة الكأس .
وترددت أنباء مؤخرا على صفحات السوشيال ميديا بفكرة عودة المدرب البرتغالي للتدريب في مصر من جديد وخاصة النادي الأهلي خلفا للأوروجواني مارتن لاسارتي إلا أن فيريرا يرفض تماما فكرة العودة لمصر خاصة وأنه يلقى كافة الدعم هو وأسرته في الدوحة وستكون وجهته القادمة بأحد أندية الدوري القطري.