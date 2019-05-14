رياضة | أتلتيكو مدريد يصارع اليونايتد في صفقة ديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يصارع اليونايتد في صفقة ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي اتلتيكو مدريد الإسباني، في ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع فوتبول إسبانيا الإسباني، إن أتلتيكو مدريد يضع ديبالا ضمن خياراته الصيفية لتدعيم صفوف الفريق حال رحيل أنطوان جريزمان لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو.

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وتابع الموقع أن ديبالا قريب من الرحيل عن يوفنتوس في الصيف لقلة المشاركة مع السيدة العجوز في الموسم الجاري.

وأشار الموقع إلى أن اتلتيكو مدريد يضع أيضا ماورو إيكاردي، مهاجم انتر ميلان ضمن قائمته الصيفية لتدعيم خط هجوم الروخي بلانكوس.

ويريد يوفنتوس 100 مليون يورو لبيع ديبالا في الصيف المقبل والمطلوب من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.