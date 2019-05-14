رياضة | حمدالله على موعد مع رقم قياسي أمام الباطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدالله على موعد مع رقم قياسي أمام الباطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على بعد خطوة وحيدة من تسجيل رقم قياسي وتاريخي في الدوري السعودي.

ويسعى مهاجم النصر السعودي لتسجيل هدفين في مواجهة العالمي والباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي ليتوج بلقب الهداف التاريخي للدوري السعودي.

ويعد حمزة إدريس لاعب اتحاد جدة السابق هو أكثر لاعبي الدوري السعودي إحرازا للأهداف في موسم واحد بواقع 3‪3‪ هدف في موسم 1999/2000.

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ويمتلك حمدالله في رصيده 32 هدف خلال 2108 دقيقة، كما ساهم في تسجيل 9 أهداف.

ويطمح حمدالله في تكرار الإنجاز الذي حققه النجم المغربي أحمد بهجا لاعب اتحاد جدة السابق، حيث حصل على لقب هداف الدوري برصيد 2‪4‪ هدفا في موسم 1996/1997.

وأصبح مهاجم العالمي هو رابع محترف في الدوري السعودي يتصدر ترتيب هدافي الدوري بعد موسى نداو، أحمد بهجا، عمر السومة.

ويلتقي النصر بنظيره الباطن في المواجهة الختامية بالدوري السعودي، ويحتاج العالمي الفوز بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري دون النظر لنتيجة مباراة الهلال والشباب.