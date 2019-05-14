رياضة | فالدانو يصدم نجل زين الدين زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالدانو يصدم نجل زين الدين زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض خورخي فالدانو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، أن يصبح لوكا زيدان، حارس مرمى النادي الملكي، الخيار الثاني للميرنجي في الموسم المقبل.

العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن زيدان أبلغ كيلور نافاس، أنه لا يحتاج إلى خدماته في الموسم المقبل، وأن كورتوا سيكون الحارس الأساسي للنادي الملكي.

وقال فالدانو في تصريحات عبر إذاعة أوندا سيرو: أعتقد أنه من السابق لأوانه أن يحصل لوكا زيدان على دور به مخاطرة كبيرة، والتي تتمثل في كونه الحارس الثاني للميرنجي.

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وأكمل: أنا لا أقول أن لوكا زيدان لا يمكنه أن يصبح الحارس الثاني لريال مدريد في المستقبل، ولكنه يحتاج إلى خبرات كبيرة لشغل هذا المركز.

وأردف: في الأندية الكبيرة عادة ما يلعب الحارس الثاني في بطولات الكأس، من أجل اللعب بشكل متقدع وتدريجي، كي يصبح جاهزًا لو تم الاحتياج إليه في أي لقاء أخر.

لوكا زيدان لم يشارك مع النادي الملكي سوى في مباراتين فقط طوال الموسمين الماضيين، ضد فياريال في الموسم الماضي وفي الموسم الحالي أمام هويسكا في الجولة الـ29.

ريال مدريد كان قد أعلن رحيل كيكو كاسيا إلى ليدز يونايتد في يناير الماضي، ومن المقرر أن يعود لونين إلى عرين النادي الملكي، بعد نهاية إعارته مع ليجانيس.