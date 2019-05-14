رياضة | إيفرا: لاعبو اليونايتد لا يعرفون سبب تواجدهم في النادي!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفرا: لاعبو اليونايتد لا يعرفون سبب تواجدهم في النادي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق، أن لاعبي الشياطين الحاليين لا يمتلكون صفة القيادية داخل غرفة تبديل الملابس ولا يملكون الروح والعاطفة للنادي.

وقال إيفرا، في تصريحات صحفية له: "من الصعب بالنسبة لي التحدث عن مانشستر يونايتد، سبب عدم حديثي مطلقًا عن اليونايتد هو أن ذلك مؤلم".

وتابع حديثه: "غادرت النادي لأسباب شخصية، لقد كانت لحظة صعبة للغاية في حياتي، على الرغم من أنني ذهبت للعب مع يوفنتوس، وهي أحد أفضل تجاربي".

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وأكمل: "النادي يحتاج الروح والعاطفة، أنا أتحدث عن المدرسة القديمة للنادي، لا أريد إلقاء اللوم على بعض اللاعبين، لأنني أعرف أن بعض اللاعبين هنا لا يعرفون سبب تواجدهم في النادي!".

وأردف: "عندما قابلت السير أليكس فيرغسون وديفيد جيل في موناكو، سألوني عدّة اسألة، مثل ’هل أنت مستعد لعدم الخسارة أي مباراة؟‘ وهل أنت مستعد للعب بالمستوى الأعلى في هذه اللعبة، وأن تُنتَقد بسبب مباراة عادية؟".

وأضاف: "لأكون صادقًا معك، أنا أحبهم جميعًا، وأراهم كثيرًا عندما أذهب لمشاهدة المباريات، أزورهم في غرفة الملابس وأشجعهم، هم يعرفون كم أنا أحبهم، لكن قل لي اسم لاعب أو اثنين منهم يستطيع اللعب لريال مدريد أو يوفنتوس أو بايرن ميونخ؟ لا يوجد سوى بوجبا ودي خيا".