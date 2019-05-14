انت الان تتابع سرقة أموال ومجوهرات من مدرب بيراميدز قبل مواجهة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
رامون دياز
كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن منزل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تعرض للسرقة في فجر اليوم الثلاثاء، حيث يقع المنزل في بيونيس أيرس، عاصمة الأرجنتين، وذكرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية أن منزل دياز تعرض لسطو من خلال تشكيل عصابي استولى على مبالغ مالية ومجوهرات، بالإضافة إلى بعض الجوائز التي كانت بالمنزل، وأوضحت الصحيفة أن منزل مدرب بيراميدز، لا يوجد به أحد منذ يناير الماضي، حيث كانت آخر زيارة لدياز قبل أن يبدأ عمله في مصر.
وأوضحت الصحيفة الأرجنتينية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن العصابة تركت بعض الأشياء الثمينة في المنزل ومنها ثلاثة أحذية ذهبية كانت بغرفة المعيشة، وبعض الكؤوس والميداليات»، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل المدير الفني لبيراميدز للسرقة، حيث سبق وتم سرقته في ديسمبر 2016. ويواجه بيراميدز
ويواجه بيراميدز نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 65 نقطة من 31 مباراة خاضها، فيما يتواجد وادي دجلة في المركز 13 برصيد 35 نقطة.
وكانت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أسندت إدارة مباراة بيراميدز ووادي دجلة، للمكسيكي روبيرتو جارسيا أوروزكو.
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