شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأوليمبي يدرس التوقيت المناسب لودية السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو منتخب مصر الأوليمبي، التوقيت المناسب لملاقاة منتخب السعودية في ودية جديدة مطروحة من قبل السعودية خلال الساعات المقبلة. Advertisements كان منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب تلقى عرض من منتخب السعودية لمواجهتها وديا في شهر سبتمبر المقبل. ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تقام في القاهرة خلال نوفمبر المقبل.

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