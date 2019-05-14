شكرا لقرائتكم الخطيب يناقش تقرير مدرب شباب الأهلى المتوج ببطولة الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى مع المدير الفنى لفريق الشباب 97 عمرو أنور والمتوج ببطولة دورى الجمهورية للشباب وذلك لمناقشة التقرير الخاص بالفريق بعد نهاية الموسم.

وتطرق الخطيب خلال اجتماعه بمدرب الشباب بالأهلى إلى الإيجابيات والسلبيات التى تتعلق بتقريره وكذلك الوقوف على أبرز العقبات التى واجهته خلال مشواره مع الفريق إلى جانب الاستماع إلى مقترحاته بخصوص تطوير كافة النواحي الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين للمرحلة المقبلة.

Advertisements

وقدم عمرو أنور، خلال الاجتماع، تقريرًا شاملًا إلى رئيس الأهلي عن أبرز العناصر الموجودة بالفريق، وتقييمًا شاملًا لكافة عناصر الفريق، إلى جانب استعراض ما أسفر عنه التواصل مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة خلال الفترة الماضية بخصوص فريق الشباب.

تأتي هذه الاجتماعات التي يعقدها الخطيب من أجل النهوض بقطاع الناشئين بشكل عام، والاهتمام بفريق الشباب باعتباره أحد الموارد الأساسية لتدعيم الفريق الأول..