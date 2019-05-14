شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب يكسب سلوفينيا بثنائية قبل المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً على نظيره السلوفيني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمعهما، يوم الثلاثاء، في معسكر الأخضر التحضيري في النمسا.

وافتتح محمد منصور التسجيل للأخضر الشاب في الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله يحيى النجعي الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وتعتبر مباراة سلوفينيا التجربة الرابعة للأخضر الشاب في معسكره التحضيري بالنمسا، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً المقرر إقامته في بولندا مايو الجاري، حيث واجه كلاً من نيجيريا وكولومبيا والمكسيك.

وتضم مجموعة الأخضر في مونديال الشباب منتخبات فرنسا ومالي وبنما.