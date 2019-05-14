- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب يكسب سلوفينيا بثنائية قبل المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً على نظيره السلوفيني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمعهما، يوم الثلاثاء، في معسكر الأخضر التحضيري في النمسا.
وافتتح محمد منصور التسجيل للأخضر الشاب في الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله يحيى النجعي الهدف الثاني في الشوط الثاني.
وتعتبر مباراة سلوفينيا التجربة الرابعة للأخضر الشاب في معسكره التحضيري بالنمسا، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً المقرر إقامته في بولندا مايو الجاري، حيث واجه كلاً من نيجيريا وكولومبيا والمكسيك.
وتضم مجموعة الأخضر في مونديال الشباب منتخبات فرنسا ومالي وبنما.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر الشاب يكسب سلوفينيا بثنائية قبل المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.