شكرا لقرائتكم أتلتيكو ينهي مشاكله مع سبورتينغ حول البرتغالي مارتينز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي يوم الثلاثاء توصله لاتفاق مع أتلتيكو مدريد الإسباني بشأن صفقة جيلسون مارتينز التي أثارت الكثير من الجدل.

وانتقل مارتينز إلى أتلتيكو في صفقة انتقال حر في 2018 بعد أن فسخ اللاعب عقده مع سبورتينج عقب اشتباكات عنيفة مع مجموعة من مشجعي الفريق.

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وقضى مارتينيز النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى صفوف موناكو الفرنسي، ولكن سبورتينغ لشبونة هدد باتخاذ الإجراءات القانونية في محاولة للحصول على قيمة الصفقة من أتلتيكو.

وأوضح سبورتينغ في بيان عبر موقعه الرسمي أنه توصل لاتفاق مع أتلتيكو بشأن صفقة مارتينيز، حيث ينتقل لوسيانو فييتو من أتلتيكو إلى النادي البرتغالي مع دفع النادي الإسباني 5ر22 مليون يورو لإنهاء ملف صفقة مارتينيز التي شغلت الرأي العام طويلا.

ويدفع سبورتينغ 7.5 مليون يورو إضافية مقابل الحصول على خدمات الأرجنتيني لوسيانو مع حصول أتلتيكو على 50 بالمئة من قيمة انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر مستقبلا.