ليفربول يحقق أعلى العائدات من حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإنكليزي

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رغم خسارة ليفربول لقب الدوري الإنكليزي لصالح منافسه مانشستر سيتي ، إلا انه تمكن من الحصول على أكبر حصة من عائدات البث التلفزيوني في البطولة.

هذا وتساهم عائدات البث التلفزيوني في منح الأندية الإنكليزية أرباحاً طائلة، والتي قاربت قيمتها الكلية من بلوغ 2.5 مليار جنيه استرليني.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تفاصيل هذه العائدات وكيفية توزيعها على الأندية، والتي تختلف بحسب عدد المباريات التي تبث لكل فريق، بغض النظر عن مراكزها النهائية في جدول الترتيب، وهو المعيار المرتبط بمدى شعبية النادي بين الجماهير المحلية و الخارجية، مما جعل ليفربول في صدارة الترتيب رغم حصوله على المركز الثاني في البطولة، وفشله مجدداً في نيل لقب الدوري الممتاز منذ إطلاقه في موسم (1992-1993) .

وتكشف الأرقام بأن كافة الأندية حصلت على عائدات تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني ، ما عدا ثلاثة أندية فقط ، حيث خرجت الأندية الستة الكبار بأكبر نصيب من هذه العائدات ، على اعتبار أن اغلب مبارياتها يتم بثها على إحدى الشبكتين المحتكرتين للبطولة، وهما "سكاي سبورت" او "بي تي سبورت".

وبلغت عائدات ليفربول نحو 149 مليون جنيه استرليني، بعدما نقلت له 29 مباراة لتكون مبارياته الأكثر بثًا بين بقية الأندية ، بعدما شهدت ندية وقوة كبيرتين، خاصة في الدور الثاني بعد احتدام المنافسة مع مانشستر سيتي على اللقب.

وحقق البطل مانشستر سيتي عائدات تقدر بـ 148 مليون جنيه إسترليني، بعدما نقلت له 26 مباراة فقط و هو دليل ان النادي لا يزال يفتقر للشعبية الجماهيرية ، لأنه حديث العهد بالبطولة التي نال لقبها اربع مرات فقط أعوام 2012 و 2014 و 2018 و 2019 ، غير ان التوقعات تشير الى أنه في بداية الموسم المقبل سيكون في وضع افضل من حيث إيرادات البث التلفزيوني في حال احتفظ بلقبه مجدداً .

وبدوره، حصد تشيلسي صاحب المركز الثالث على ما يقارب من 143 مليون جنيه استرليني ، بعدما بثت له 25 مباراة، بينما نال جاره توتنهام هوتسبير 142 مليون جنيه استرليني نظير نقل 26 مباراة على الهواء مباشرة .

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وبالنسبة لناديي مانشستر يونايتد و أرسنال، اللذين أنهيا منافسات البطولة في المركزين الخامس والسادس ، فقد حققا نفس العائدات تقريباً، إذ نال "الشياطين الحمر" نحو 139.5 مليون جنيه إسترليني بعدما بثت لهم 27 مباراة ، فيما حقق "المدفجية" حوالي 139.3 مليون جنيه إسترليني لقاء نقل 25 مباراة.

كما حصل إيفرتون على عائدات تبلغ 125 مليون جنيه إسترليني، بعدما انهى موسمه في المركز الثامن، بعدما بثت له 18 مباراة ، يليه وولفر هامبتون الذي ظفر بالمركز السابع (أي مباشرة بعد الستة الكبار) ، لتبلغ قيمة عائداته نحو 124 مليون جنيه إسترليني بعد نقلت له 15 مباراة .

وفي أسفل القاع حقق الثلاثي الهابط عائدات كبيرة رغم النتائج الضعيفة التي حققوها في البطولة ومحدودية مبارياتهم المنقولة تلفزيونياً ، فنادي هودرسفيلد الذي يقبع في مؤخرة الترتيب قد نال 93 مليون جنيه نظير بث 8 من مبارياته فقط ، بينما جنى ناديا كارديف سيتي وفولهام ما يقارب من 99 مليون جنيه إسترليني ، بعدما بثت للأول 12 مباراة في حين تم نقل 13 مباراة للثاني.

وأخيراً، فإن نادي ليستر سيتي الذي توج بلقب البطولة عام 2016 ، فهو لا يزال يستفيد من تتويجه وإنجازه التاريخي ، بعدما بلغت قيمة عائداته التلفزيونية 120 مليون باوند استرليني، نتيجة بث 15 مباراة فقط واحتلاله المركز التاسع في جدول الترتيب.

شاهد جدول العائدات