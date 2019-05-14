هدف لا ينسى.. "مارادونا النيل" يحرز هدفا تاريخيا فى المغرب ببطولة أفريقيا 86

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر هدف طاهر أبوزيد "مارادونا النيل" لاعب المنتخب الوطنى السابق، فى مرمى بادو الزكى حارس مرمى المنتخب المغربى فى الدور قبل النهائى لبطولة أمم أفريقيا عام 1986، أحد اهداف التاريخية فى الكرة المصرية. وكانت مصر قد استضافت فعاليات النسخة رقم 15 من كأس الأمم الأفريقية بالفترة من 7 إلى 21 مارس من عام 1986، باستادى القاهرة والإسكندرية، بمشاركة مصر والسنغال وكوت ديفوار وموزمبيق بالمجموعة الأولى، والمغرب والجزائر، وزامبيا والكاميرون بالثانية. Advertisements ونجح المنتخب الوطنى فى الفوز بالبطولة الافريقية على حساب الكاميرون فى الدور النهائى عن طريق ركلات الجزاء.

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