شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلب مواجهة المنتخب الأولمبى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا من منتخب السعودية لمواجهتها وديًا فى شهر سبتمبر المقبل. ويستعد منتخب مصر الأولمبى لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى القاهرة خلال نوفمبر المقبل. Advertisements يدرس مسئولو منتخب مصر عرض السعودية والتوقيت المناسب للودية خلال الساعات المقبلة.

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