رمضان صبحى فى زيارة لمستشفى 57357: هؤلاء هم الأبطال الحقيقيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال اليوم الثلاثاء، واصفا هؤلاء بالأبطال الحقيقيين. وقال رمضان صبحى،"اتشرفت بزيارة مستشفى 57357 ومقابلة الابطال الحقيقين.. صرح عظيم بيكبر كل يوم وربنا يقدرنا كلنا والقائمين عليه على المساهمة في تطويره".

النجم رمضان صبحى



رمضان صبحى فى مستشفى سرطان الأطفال



رمضان صبحى



صانع العاب النادي الأهلى فى زيارة لمتستشفى سرطان الأطفال هذا فى الوقت الذى يسعى فيه مسئولو الأهلى فى التعاقد مع رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بعد حالة الاقتناع التامة من مجلس إدارة النادى بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة أنه مازال صغير السن وأحد أبناء النادى المخلصين فى كل اللقاءات التى يخوضها مع الفريق. Advertisements إضافة تعليق



زار النجم رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال اليوم الثلاثاء، واصفا هؤلاء بالأبطال الحقيقيين. وقال رمضان صبحى،"اتشرفت بزيارة مستشفى 57357 ومقابلة الابطال الحقيقين.. صرح عظيم بيكبر كل يوم وربنا يقدرنا كلنا والقائمين عليه على المساهمة في تطويره".

النجم رمضان صبحى



رمضان صبحى فى مستشفى سرطان الأطفال



رمضان صبحى



صانع العاب النادي الأهلى فى زيارة لمتستشفى سرطان الأطفال

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