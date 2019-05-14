شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يحرس مرمى بيراميدز بدلاً من الشناوى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، الدفع بالمهدي سليمان فى حراسة مرمى الفريق بدلاً من أحمد الشناوي حارس المرمى للإيقاف والحصول على 3 إنذارات.

يستضيف بيراميدز فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء نظيره وادى دجلة، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويدخل نادى بيراميدز اللقاء تحت القيادة الفنية لرامون دياز محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.

على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.