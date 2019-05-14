شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد الننى يقترب من الدورى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الدولى المصرى محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى من الانتقال إلى الدورى التركي الممتاز، بعد تلقيه عرضا مغريا من إحدى كبار الأندية التركية. لمعرفة تفاصيل العرض التركى لمحمد الننى اضغط هنا..

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