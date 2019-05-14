شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاسكواش عامر.."الملوخية والرز" على سفرة كريم درويش وإنجى خيرالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كريم درويش بطل العالم السابق فى لعبة الاسكواش، وزوجته إنجى خيرالله بطلة الاسكواش المصرية أحد الثنائيات المميزة، حيث نشأت قصة حب الثنائى داخل القفص الزجاجى قبل أن تكتمل عند "المأذون".

الخليج 365 يرصد طقوس الشهر المبارك فى منزل أبطال الاسكواش:

كريم درويش كشف لليوم السابع، عن عشقه لوجبة "الملوخية والرز والفراخ" والتى تعدها زوجته إنجى خيرالله، مضيفا أن شهر رمضان يعد فرصة لا تعوض فى لمة العائلة ورؤية الأصدقاء خلال العزومات.

درويش أضاف أن الطقوس الدينية تستحوذ أيضا على منزل ثنائى الاسكواش فى الشهر الفضيل حيث الصلاة وتلاوة القرآن الكريم.

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