شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب الزمالك السابق: قائد هجوم الأهلى "زملكاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح موسى لاعب نادي منتخب السويس، أن قائد هجوم النادى الأهلى، يشجع نادى الزمالك رغم لعبه فى صفوف القلعة الحمراء منذ الصغر. لمعرفة لاعب الأهلى الذى يشجع الزمالك اضغط هنا..

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