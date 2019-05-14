شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يخشى تكرار سيناريو موسم 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخشى الأهلى تكرار سيناريو موسم 2002/2003 عندما يواجه إنبى الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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