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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد اللاعب الإيطالي أليساندرو فلورينزي، قائد فريق روما الإيطالي لكرة القدم، على إهانة وسخرية النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس، خلال لقاء فريقيهما، ضمن الجولة 36 من “الكالتشيو”.
موقع “Football Italia” نقل عن فلورينزي قوله: قمنا بإخراج الكرة مرتين ليتلقى اللاعبون المصابون العلاج، بينما حاول كريستيانو متابعة اللعب مرتين، في الشوط الأول أتيحت لنا فرصة لهجمة مرتدة مع كولاروف، لكننا أخرجنا الكرة خلف خط التماس لأننا هكذا.
قاد فريق “الذئاب” أضاف: رونالدو حصل على الكرة الذهبية، ويعتقد بأن لديه الحق في فعل ما يريد، أنا أيضا أتحدث وأفعل الكثير من الأشياء الغبية في الملعب، ولكنها تبقى هناك.
مشجعو نادي روما، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو على نطاق واسع، لرونالدو خلال جداله مع فلورينزي في الدقيقة 59 من عمر المباراة، بدا فيه النجم البرتغالي غاضبا جد، ومعاتبا قائد روما، وطالبه بالتزام الصمت والتوقف عن الثرثرة، ثم أشار إلى قصر قامته، ما استفز اللاعب الإيطالي، الذي حاول مهاجمة رونالدو، لولا تدخل رفاقه وحكم المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إشارته المهينة.. قائد «الذئاب» يرد على استهزاء كريستيانو رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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