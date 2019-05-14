الان تتابع سلمان الفرج يجري عملية ناجحة في ألمانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن نادي الهلال المنافس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب الدولي سلمان الفرج.
وأصدر الهلال، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ذكر فيه: “أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج اليوم الثلاثاء عملية الفتق في ألمانيا تكلّلت ولله الحمد بالنجاح”.
وكان “الفرج”، غادر الرياض في طريقه إلى ألمانيا، مساء أمس الإثنين، لإجراء العملية الجراحية.
ويستعد الهلال، لخوض مباراة قوية ومرتقبة أمام جاره الشباب، الخميس المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في قمة مباريات الجولة الأخيرة.
ويحتل الهلال، حامل لقب آخر موسمين، المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة خلف النصر، المتصدر، الذي يواجه الباطن في نفس الجولة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان الفرج يجري عملية ناجحة في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.