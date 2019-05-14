سلمان الفرج يجري عملية ناجحة في ألمانيا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن نادي الهلال المنافس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب الدولي سلمان الفرج.

وأصدر الهلال، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ذكر فيه: “أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج اليوم الثلاثاء عملية الفتق في ألمانيا تكلّلت ولله الحمد بالنجاح”.

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وكان “الفرج”، غادر الرياض في طريقه إلى ألمانيا، مساء أمس الإثنين، لإجراء العملية الجراحية.

ويستعد الهلال، لخوض مباراة قوية ومرتقبة أمام جاره الشباب، الخميس المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في قمة مباريات الجولة الأخيرة.

ويحتل الهلال، حامل لقب آخر موسمين، المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة خلف النصر، المتصدر، الذي يواجه الباطن في نفس الجولة.