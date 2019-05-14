شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك السابق : عمرو جمال مهاجم الأهلي "زملكاوي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صالح موسى لاعب نادي منتخب السويس، أن عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، يشجع نادي الزمالك رغم لعبه فى صفوف القلعة الحمراء. أضاف صالح موسم فى تصريحات تليفزيونية أن هناك لاعبان ضمن صفوف نادي الزمالك فى الوقت الحالى، يشجعان النادي الأهلي فى المباريات. وكشف صالح موسى أنه فضل الانتقال لنادي الزمالك على الأهلي عندما كان لاعبا في صفوف الإسماعيلي، مؤكدا أن الزمالك أولوية بالنسبة له في حالة وجود عرض منه، ولو هناك عرض من الأهلي فقط سيوافق بالتأكيد ولكن في حالة وجود عرض من الزمالك والأهلي فستكون الأفضلية للقلعة البيضاء وهذا حدث عندما كان لاعبا في الإسماعيلي".

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