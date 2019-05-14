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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-5-2019 اون لاين في الدوري المصري

يواجه فريق بيراميدز وادي دجلة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري، في مباراة سينتظرها الكثيرون، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وستبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساء وستقام على ملعب "الدفاع الجوي"، حيث يدخل فريق بيراميدز المباراة وهو يبحث عن الفوز حتى يحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-5-2019 اون لاين في الدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-5-2019 اون لاين في الدوري المصري، ويدخل بيراميدز المباراة وهو يبحث عن انتصار جديد بعد تعثره خلال الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 65 نقطة، وذلك بعدما فقد المركز الثاني لصالح نادي الزمالك الذي حقق فوزاً هاماً على الداخلية بنتيجة 2-1 ورفع رصيده إلى 66 نقطة.

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مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-5-2019 اون لاين في الدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-5-2019 اون لاين في الدوري المصري، ويبحث بيراميدز عن انتصار استعادة الثقة، خاصة أن الفريق منذ الفوز على فريقي الأهلي والزمالك وفقد أكثر من نقطة جعلته يبتعد نسبياً عن الصراع على اللقب، خاصة أنه لعب أكثر مباريات أكثر من الأهلي والزمالك.

ويحاول بيراميدز أن يحجز مكاناً يجعله يشارك في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل، حيث إنه سيكون إنجازاً للغاية خاصة أنها ستكون المرة الأولى في تاريخ النادي.

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-5-2019 اون لاين في الدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-5-2019 اون لاين في الدوري المصري، بينما وادي دجلة فيدخل المباراة وهو يواجه شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق حالياً المركو الـ13 برصيد 35 نقطة، لذلك سيحاول الفريق أن يحقق فوزاً هاماً على بيراميدز حتى يضمن البقاء في الدوري الممتاز.

وبالرغم من أن الفريق يقدم مستوى جيد للغاية تحت قيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس، إلا أن النتائج لم تسانده، خاصة أن الفريق يترنح بشكل كبير، مما جعله من المرشحين للهبوط للدرجة الثانية.