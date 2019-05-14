شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة قال كلمته .. مباراة الأهلى وإنبى على بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل اتحاد الكرة الستار على الملعب الذى يستضيف مواجهة الأهلى وإنبي المؤجلة من الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أكد مسؤولو الجبلاية أن مواجهة المارد الأحمر والفريق البترولى المقرر لها بعد غدا الخميس لن تنقل لملعلب برج العرب ولكن سيتم إقامتها على ستاد بتروسبورت.

وكانت الساعات الماضية شهدت محاولات من الأهلي لنقل مباراة إنبي لملعب برج العرب بسبب سوء أرضية بتروسبورت لكن المحاولات فشلت ليؤكد مسئولو إتحاد الكرة منذ قليل أمن المبراة ستُقام بشكل رسمي ونهائي في بتروسبورت.