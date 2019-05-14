شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد دجلة .. أوسة يهنئ الشناوى بعيدا عن صراع المستطيل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمد عبد المنصف "أوسة" حارس مرمى وادى دجلة أحمد الشناوى حامى عرين بيراميدز بعيد ميلاده الت 28 وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التى تجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

نشرعبد المنصف صورة تجمعه بالشناوى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا عليها :" كل سنة وأنت طيب يا دولى".



أوسة يهنئ الشناوى

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الجدير بالذكر أن الشناوى فى 14 مايو عام 1991، وتربى بين ناشئى النادى المصرى، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين، وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى سنا فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

لفت أحمد الشناوى أنظار نادى الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى، ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014.