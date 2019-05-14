شكرا لقرائتكم ذكريات رمضان (9) .. المشاركة الأولى لتريزيجيه بقميص الأهلى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دائما ما يكون شهر رمضان الكريم على موعد مع الذكريات الكروية التى يتذكرها عشاق ومحبي كرة القدم وتظل محفورة لديهم سواء تعلق الأمر بمشاهدة مباراة أو أحداث مثيرة بها ونفس الحال ينطبق على نجوم الكرة.

وكان موقع "سوبركورة"متواجدا لتسليط الضوء على أبرز الذكريات المتعلقة بكرة القدم في شهر الصيام خلال 30 حلقة على مدار الشهر.

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تحدث محمود حسن ترزيجيه، نجم الأهلي السابق، ولاعب قاسم باشا التركى الحالي عن أهم ذكريات شهر رمضان عندما كان لاعبًا في الأحمر، قائلا: "ذكريات كثيرة تتعلق بشهر رمضان لا يمكن أن أنساها لكن هناك أمرين أتذكرهم جيدا فى رمضان، المشاركة الأولى لي في رمضان مع الفريق الأول وكانت من حسن حظي أمام الزمالك، وكان البدري وقتها مديرا فنيا للفريق ولعبت لقاء القمة وكانت مواجهة في بطولة إفريقيا عام 2012 وفزنا وقتها بهدف دون مقابل أحرزه محمد ابوتريكه وكنت سعيد جدا وقتها للمشاركة مع النجوم الكبار وفى مواجهة الزمالك ثم سعدت أكثر بالفوز".

وأضاف "ثاني ذكريات رمضان تتلخص في أننى وعندما كنت ناشئا في الأهلي لم يكن هناك اهتمام بي وكنت خارج حسابات الأجهزة الفنية التي تتولى تدريب الفريق ومن ثم كنت أستغل فترة المساء، وعدم شعور أحد بي وكنت أخرج حتى ألعب دورات رمضانية مع بعض الأصدقاء في رمضان وكنت حريص على هذه المشاركات طوال الشهر الكريم ".