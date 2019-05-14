رمضان صبحى يزور مستشفى 57357 ويعلق : الأبطال الحقيقيين...

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جدة - عمرو شويل حرص النجم رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى، على زيارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال اليوم الثلاثاء، واصفا هؤلاء بالأبطال الحقيقيين. قال رمضان صبحى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر،"اتشرفت بزيارة مستشفى 57357 ومقابلة الابطال الحقيقين.. صرح عظيم بيكبر كل يوم وربنا يقدرنا كلنا والقائمين عليه على المساهمة في تطويره". النجم رمضان صبحى

رمضان صبحى فى مستشفى سرطان الأطفال

رمضان صبحى

صانع العاب النادي الأهلى فى زيارة لمتستشفى سرطان الأطفال Advertisements هذا فى الوقت الذى يسعى فيه مسئولو الأهلى فى التعاقد مع رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بعد حالة الاقتناع التامة من مجلس إدارة النادى بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة أنه مازال صغير السن وأحد أبناء النادى المخلصين فى كل اللقاءات التى يخوضها مع الفريق.

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