شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد دجلة .. الهبوط سلاح تاكيس لإسقاط دياز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق وادى دجلة على لاعبيه بضرورة التركيز واقتناص نقط المباراة الثلاثة قبل مواجهة بيراميدز اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب جونياس اللاعبين بضرورة توخى الحذر خلال بناء الهجمة وعدم الوقوع فى الاخطاء الساذجة التى كلفتهم خسارة الكثير من المباريات خلال الفترة الماضية.

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أكد مدرب وادى دجلة أن بيراميدز يمتلك كوكبة مميزة من اللاعبين يجب الحرص منهم خاصة أنهم فادرون على استغلال الأخطاء.

ويدخل بيراميدز اللقاء تحت القيادة الفنية لرامون دياز محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.

على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.