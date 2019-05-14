شكرا لقرائتكم بالأسماء .. 32 لاعبا بالإسماعيلى من طفل إلى نجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد بيومى لاعب الإسماعيلى الناشئ لأول مرة مع الفريق الأول للدراويش خلال مواجهة الإنتاج الحربى فى الأسبوع الأخير لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وخلال السنوات الـ 10 الأخيرة، شارك أكثر من ناشئ ضمن صفوف الفريق الأول للإسماعيلى بعضهم نجح فى إثبات ذاته بينما رحل أخرين دون ترك بصمة واضحة. ويرصد الخليج 365 قائمة تضم 32 لاعبا بالإسماعيلى تحولوا من طفل إلى نجم :- حراسة المرمى محمد عواد ومحمود شكرى ومسعد عوض ومحمد مجدى Advertisements خط الدفاع باهر المحمدى ومحمد أبو المجد "بوشا" وأحمد هانى وأحمد أيمن ومحمود حمد وعبد الرحمن حسان وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمود متولى ومحمد البعلى وخالد صبحى ومحمود وحيد وجمال حسانين خط الوسط عماد علاء و إسلام عماد وعمر الوحش ومحمد فتحى ومهند لاشين وخالد عيد ومحمد الضرف وأحمد جمال وأمير شعيب ومحمد شريف ومدحت فقوسة ومحمد بيومى خط الهجوم على جلال وشكرى نجيب ومحمد علاء "لالا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء .. 32 لاعبا بالإسماعيلى من طفل إلى نجم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.