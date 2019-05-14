مصير ثلاثى الزمالك فى يد "لوك"...

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جدة - عمرو شويل يحسم البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش، مصير لاعبى الفريق المعارين من نادي الزمالك عقب خوض مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة بالدوري المصري الممتاز. ويسعى إيميل لتحديد موقف بقاء أو رحيل لاعبى الزمالك المعارين للبحث عن أسماء بديلة مبكرا حال الاستقرار على عدم تمديد العقود. Advertisements وتضم صفوف طلائع الجيش 3 لاعبين من الزمالك على سبيل الإعارة هم إسلام جمال، وأحمد موسى (كابوريا) ومصطفى محمد. ويستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين بعد الفوز على بتروجت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 21 مايو الجارى بالجولة 33 للدورى. ويشهد جدول ترتيب الدوري المصري حاليا احتلال طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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