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سلمان الفرج يجري جراحة ناجحة في ألمانيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، عملية جراحية ناجحة في ألمانيا، للشفاء من إصابته التي تعرض لها مؤخراً.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الثلاثاء: أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج يوم الثلاثاء عملية الفتق في ألمانيا تكلّلت بالنجاح.

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وغاب الفرج عن الهلال منذ مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر في الثامن من ديسمبر 2018، ودخل حينها بديلاً.

ولعب سلمان 8 مباريات مع الهلال في دوري كأس للمحترفين، سجل خلالها هدفين في شباك الوحدة والفيصلي.

وسبق واستكمل صاحب الـ "29 عاما" برنامجه العلاجي في ليون الفرنسية في 30 مارس الماضي، علما أنه أجرى عملية أواخر يناير الماضي أيضا.

صورة نشرها الحساب الرسمي لنادي الهلال على
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