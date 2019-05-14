زفيريف أول ضحايا الدور الثاني في دورة روما وانسحاب سيرينا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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أصبح الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا في العالم أول ضحايا الدوري الثاني من دورة روما في كرة المضرب، خامسة دورات الماسترز للالف نقطة، بخسارته الثلاثاء أمام الإيطالي المشارك ببطاقة دعوة ماتيو بيريتيني 5-7 و5-7، فيما انسحبت الأميركية سيرينا وليامس بداعي الإصابة في ركبتها.

وانقذ الأيطالي المصنف 33 أربع كرات وتفادى خسارة المجموعة الأولى قبل أن يكسر إرسال الألماني الذي اعفي --ضمن المصنفين الثمانية الأوائل-- من خوض الدور الأول، في الشوط الثاني عشر ويكسب المجموعة وسط فرحة عارمة لمواطنيه في المدرجات.

وخرج زفيريف (22 عاما) الذي تراجع في التصنيف الصادر الإثنين الى المركز الرابع بفقدانه اللقب في دورة مدريد، مبكرا من آخر دورات الملاعب الترابية التحضيرية لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى والتي تنطلق في 26 أيار/مايو الحالي.

ولم تكن تحضيرات زفيريف للبطولة الفرنسية كما يشتهي، وقد خسر في ربع نهائي ميونيخ أمام التشيلي كريستيان غارين الذي توج لاحقا بطلا للدورة الألمانية، وفي ربع نهائي مدريد أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسباس فضلا عن خروجه خالي الوفاض من دورتي برشلونة (الدور الثاني) ومونتي كارلو (ثمن النهائي).

ويلتقي بيريتيني (23 عاما) الذي حل وصيفا في ميونيخ الأسبوع قبل الماضي بعد أن أحرز باكورة ألقابه في بودابست، في الدور الثالث مع الفائز من مباراة الأرجنتيني دييغو شفارتسمان والإسباني البرت راموس.

وفاز شفارتسمان اليوم في الدور الأول على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-4، فيما تخطى راموس الإثنين الفرنسي غايل مونفيس الخامس عشر 6-3 و6-1.

وبلغ الدور الثالث أيضا الروسي كارت خاتشانوف الحادي عشر بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت 5-7 و6-4 و6-2.

- انسحاب سيرينا-

وخرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا الفائز بثلاثة القاب كبيرة في بطولات الغراند سلام، من الدور الأول بخسارتهم أمام البلجيكي دافيد غوفان 6-4 وصفر-6 و2-6، وضرب الفائز موعدا في الدور الثاني مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السابع.

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وأقضى الكرواتي مارين سيليتش التاسع الايطالي المشارك ببطاقة دعوة أندريا باسو 6-1 و7-5، وسيقابل في الدور الثاني الألماني يان-لينارد شتروف الذي تغلب على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و6-7 (5-7) و6-3.

وفي أبرز مباريات الدور الأول، خسر الروسي دانييل مدفيديف الثاني عشر أمام الاسترالي المشاكس نيك كيريوس 3-6 و6-3 و3-6.

ولدى السيدات، أعلن منظمو الدورة انسحاب الأميركية سيرينا وليامس المصنفة عاشرة والتي كان من المفترض أن تواجه شقيقتها الأكبر فينوس في الدور الثاني بعد أن تخطت الأول على حساب السويدية الصاعدة من التصفيات ريبيكا بيترسون 6-4 و6-2.

وأوضح المنظمون "انسحبت سيرينا وليامس بسب آلام في الركبة"، علما بأنها عائدة للتو من إصابة في الركبة أبعدتها نحو شهرين عن الملاعب.

بدورهأ صرحت سيرينا (37 عاما) الفائزة بـ 23 لقبا كبيرا في الغراند سلام "كان علي أن أنسحب بسبب آلام في ركبتي اليسرى. سيفتقدني المشجعون وإحدى الدورات المفضلة لدي"، مشددة على أنها ستشارك في بطولة رولان غاروس.

وأضافت سيرينا الفائزة في روما أربع مرات آخرها في 2016، "يجب أن أركز الآن على شفائي، وأنا متلهفة للقائكم في بطولة فرنسا المفتوحة، والعام المقبل في روما".

وكانت فينوس المشاركة ببطاقة دعوة تخطت بدورها الدور الأول بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنز بصعوبة 7-5 و3-6 و7-6 (7-4)، وبانسحاب شقيقتها تأهلت بطلة 1999 تلقائيا الى الدور الثالث حيث ستواجه مواطنتها سلون ستيفنز السابعة أو البريطانية جوهانا كونتا.

وفي أبرز مباريات الدور الأول الثلاثاء، خرجت الدنماركية كارولاين فوزنياكي الحادية عشرة على يد الأميركية دانييل كولينز 6-7 (5-7) ثم بالانسحاب، والبيلاروسية أرينا سابالينكا التاسعة بخسارتها أمام الفرنسية أليزيه كورنيه 1-6 و4-6، واللاتفية أناستازيا سيفاستوفا الثانية عشرة بسقوطها أمام السوةيسرية بليندا بنسيتش 6-2 و3-6 و2-6.

وتخطت الألمانية جوليا غورغيس السادسة عشرة عقبة التايوانية سو-وي هسيه 6-3 و6-4، وستلتقي في الدور الثاني مع الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو الفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-2 و5-4 ثم بالانسحاب.