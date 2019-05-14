باو غاسول يغيب عن إسبانيا في مونديال السلة

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لن يكون لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المخضرم باو غاسول بصحبة المنتخب الإسباني خلال مشاركته في بطولة العالم التي تستضيفها الصين بين 31 اب/اغسطس و15 ايلول/سبتمبر المقبلين، وذلك بسبب عملية جراحية خضع لها لاعب ارتكاز ميلووكي باكس الاسبوع الماضي في قدمه اليسرى.

ونقلت صحيفة "أس" الرياضية عن المدرب الإيطالي لمنتخب إسبانيا سيرجيو سكاريولو قوله في اتصال هاتفي "أن خسارته (غاسول) ضربة قاسية لأنه لاعب تاريخي... على الصعيد القيادي، أكثر من ذلك (من مكانته التاريخية) بكثير".

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وسيحرم إبن الـ38 عاما من المشاركة في مونديال السلة للمرة الرابعة في مسيرته، علما بأنه كان أفضل لاعب عام 2006 حين توجت بلاده باللقب العالمي للمرة الأولى والوحيدة.

ولن يكون غاسول ايضا بصحبة زملائه في ميلووكي الذي بلغ نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين حيث يتواجه مع تورونتو رابتورز اعتبارا من الأربعاء.

وتلعب إسبانيا في مونديال الصين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايران وبورتوريكو وتونس.