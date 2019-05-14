الفورمولا واحد تعود إلى هولندا للمرة الأولى منذ 35 عاما

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تستضيف حلبة زاندفورت التاريخية إحدى جولات بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بدءا من عام 2020، وذلك بعد 35 عاما من النسخة الاخيرة لجائزة هولندا الكبرى عام 1985، كما أعلن المنظمون على مواقع التواصل الثلاثاء.

وقال الاميركي تشايس كاري رئيس الفورمولا واحد في بيان "منذ بداية تفويضنا في الفورمولا واحد، قلنا اننا نريد اقامة سباقات في اماكن جديدة، ولكن أيضا احترام الجذور التاريخية لهذه الرياضة في اوروبا".

وسبق لحلبة زاندفورت ان استضافت 30 جائزة كبرى بين عامي 1952 و1985.

وتابع كاري "العام المقبل، سيكون لدينا جولة جديدة مع حلبة للشوارع في العاصمة الفيتنامية هانوي، إضافة الى عودة زاندفورت بعد غياب دام 35 عاما".

واشار كاري إلى نمو شعبية الفورمولا واحد في هولندا قائلا "في الاعوام الاخيرة شهدنا تجدد الاهتمام بالفورمولا واحد في هولندا، ويرجع ذلك بالاساس للدعم الحماسي للموهوب ماكس فيرشتابن (سائق ريد بول)، كما يتضح من البحر البرتقالي (لون المشجعين الهولنديين) في العديد من السباقات".

وبدوره أثنى الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد لدولي للسيارات "فيا" على عودة هولندا الى كنف بطولة الفئة الاولى قائلا "أنا سعيد لرؤية أن زاندفورت ستكون مجددا جزءا من الروزنامة المقترحة... وشكرا للجهود المبذولة من قبل الفورمولا واحد لاعادة الرياضة الى هولندا".

وانضم سائق ريد بول - هوندا الهولندي ماكس فيرشتابن الى المرحبين بعودة "الفئة الملكة" الى بلاده قائلا "إنها ببساطة حلبة أيقونية. خضت عليها سابقا سباقات ضمن بطولة فورمولا3 واستمتعت كثيرا".

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وشبه نجل السائق السابق يوش حلبة زاندفورت بنظيرتها سوزوكا اليابانية.

ودخل فيرشتابن تاريخ بطولة الفورمولا واحد عندما بات خلال جائزة أستراليا الكبرى عام 2015 أصغر سائق يأخذ شارة انطلاق احدى الجوائز في سن الـ 17 عاما و166 يوما. مذاك شارك في 89 جائزة كبرى واحرز لقب خمسة سباقات وحلّ ثالثا في ترتيب السائقين العام الماضي.

واحرز بطل العالم ثلاث مرات النمسوي نيكي لاودا على متن ماكلارين النسخة الاخيرة من جائزة هولندا الكبرى عام 1985.

وتتضمن روزنامة بطولة العالم 21 جولة في العام الحالي، ومع اضافة جائزة فيتنام الكبرى الى البطولة عام 2020 سيرتفع العدد الى 23 جولة.

وتسعى مجموعة "ليبرتي ميديا" الاميركية التي استحوذت على حقوق البطولة من البريطاني بيرني إيكليستون عام 2017، الى رفع عدد الجولات ليصل الى 25 في العام الواحد، مع توزيع جغرافي للسباقات.

في المقابل دخلت خمس جوائز كبرى بمفاوضات هذا العام مع المجموعة الاميركية لتجديد عقودها للعام المقبل، وهي: إيطاليا، بريطانيا، إسبانيا، المكسيك وألمانيا.

وكانت إيطاليا اعلنت في 30 نيسان/أبريل الماضي أنها توصلت الى اتفاق مع الفورمولا واحد للبقاء في البطولة حتى عام 2024.

وخلافا لإيطاليا، نفى المسؤولون عن حلبة سيلفرستون البريطانية الشائعات التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لتجديد عقدها، وأكدوا أن "المفاوضات ما زالت جارية".