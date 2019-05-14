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الخطيب يبحث مع عمرو أنور تقريرا عن فريق الشباب بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى اجتماعًا، مساء اليوم، الثلاثاء، مع عمرو أنور، المدير الفنى لفريق الشباب مواليد 97، لمناقشة التقرير الخاص بالفريق بعد نهاية الموسم، والذى توج بلقب بطولة دورى الجمهورية للشباب.

وناقش الخطيب الإيجابيات والسلبيات التى تتعلق بتقرير المدير الفنى عن الموسم المنقضى، وأبرز العقبات التى واجهت الفريق خلال مشواره، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاته بخصوص تطوير كافة النواحى الخاصة بالجهاز الفنى واللاعبين للمرحلة المقبلة.

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وقدم عمرو أنور، خلال الاجتماع، تقريرًا شاملًا إلى رئيس الأهلى عن أبرز العناصر الموجودة بالفريق، وتقييمًا شاملًا لكافة عناصر الفريق، إلى جانب استعراض ما أسفر عنه التواصل مع الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة خلال الفترة الماضية بخصوص فريق الشباب.

تأتى هذه الاجتماعات التى يعقدها الخطيب من أجل النهوض بقطاع الناشئين بشكل عام، والاهتمام بفريق الشباب باعتباره أحد الموارد الأساسية لتدعيم الفريق الأول.

 

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