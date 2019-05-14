شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق بطولة العالم للتايكوندو بمشاركة ثمانية لاعبين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا،الأربعاء، في مدينة مانشستر الانجليزية منافسات بطولة العالم للتايكوندو، حيث تشارك مصر فى البطولة بـ 8 لاعبين يتقدمهم بطلينا العالميين سيف عيسى وهداية ملاك . وفيما يلى قائمة باللاعبين المصريين ومواعيد خوضهم منافسات البطولة: 1. نور حسين : وزن -49 كجم ; الجمعة 17 مايو 2. رضوى رضا : وزن -57 كجم ; الجمعة 17 مايو 3. هداية ملاك : وزن -62 كجم ; الاحد 19 مايو Advertisements 4. روان رفاعى : وزن -67 كجم ; السبت 18 مايو 5. معاذ نبيل : وزن -54 كجم ; الخميس 16 مايو 6. محمد فرج : وزن -58 كجم ; الاربعاء 15 مايو 7. عبد الرحمن وائل : وزن -68 كجم ; الخميس 16 مايو 8. سيف عيسى : وزن -74 كجم ; الجمعة 17 مايو

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