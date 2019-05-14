شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخطف "عكوكو" نجم الرجاء المطروحى قبل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادى الرجاء بمطروح، برئاسة سعد أبوصندوق على العرض المقدم من نادى طلائع الجيش بشأن شراء لاعب الفريق إبراهيم رخا "عكوكو".

ووفقا لحساب النادى، فتمت الموافقة على انتقال إبراهيم رخا، فى عقد لمدة 3 سنوات ابتداء من الموسم المقبل.



الرجاء

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، دخل فى مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة الرجاء المطروحى للحصول على خدمات إبراهيم رخا "عكوكو" صانع ألعاب فريق الرجاء وهداف الفريق المطروحى بدورى القسم الثانى، لكن فى النهاية وافقت إدارة النادى المطروحى على عرض طلائع الجيش.

يذكر أن إبراهيم رخا من مواليد مدينة بهتيم نفس مسقط رأس رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك السابق والذى اكتشف اللاعب وضمه بعدها لصفوف طنطا قبل أن يغادر منه للرجاء المطروحى ويحتل معه صدارة هدافى الفريق بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

واعتمد مجلس إدارة نادى الرجاء خلال اجتماعه الأخير تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول للموسم الجديد بقيادة هانى العقبى.

وشهد نادى الرجاء مناقشات فى لجنة الكرة برئاسة سعد أبوصندوق وعضوية عبد المولى مهنى وجمعة عيسى وسعيد منفى وحسن سبيته، انتهت للوقوف على التشكيل النهائى للجهاز الفنى واعتماده فى مجلس الادارة.

وجاء كالتالى:

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1- فايز أبوصندوق مشرف عام

2- هانى العقبى مدير فنى

3- معتصم سالم مدرب عام

4- رضا أبواليزيد مدرب

5- وائل خليفه مدرب حراس

7- عصام الفار طبيب

8- محمد محروس طبيب

9- سليمان سنجاري مدير ادارى

كما تم اختيار على عبد الحميد مشرف لقطاع الناشئين وكابتن عماد مولى مدير قطاع الناشئين فى النادى.