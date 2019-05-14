شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مباراة الأهلى وإنبى فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى إقامة مباراة الأهلى وإنبى بعد غد، الخميس، فى ملعب بتروسبورت ولن يتم نقلها إلى إستاد برج العرب كما طلب الأهلى. وشهدت الساعات الماضية محاولات من الأهلى لنقل مباراة إنبى لملعب برج العرب بسبب سوء أرضية بتروسبورت لكن المحاولات فشلت ليؤكد مسئولو إتحاد الكرة منذ قليل أمن المبراة ستُقام بشكل رسمى ونهائى فى بتروسبورت. ويلتقى الاهلى مع إنبى فى العاشرة من مساء بعد غد، الخمبيس، فى الجولة الـ30للدورى الممتاز ويحتل الاهلى قمة المسابقة بـ70 نقطة، فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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