شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ماذا فعل تريزيجيه فى أول قمة رمضانية مع الأهلى ضد الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كان حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر .

روي محمود حسن ترزيجيه، نجم الأهلي السابق، ولاعب قاسم باشا التركى الحالي أهم ذكريات شهر رمضان عندما كان لاعبًا في الأحمر، قائلا: "ذكريات كثيرة تتعلق بشهر رمضان لا يمكن أن أنساها لكن هناك أمرين أتذكرهم جيدا فى رمضان، المشاركة الأولى لي في رمضان مع الفريق الأول وكانت من حسن حظي أمام الزمالك، وكان البدري وقتها مديرا فنيا للفريق ولعبت لقاء القمة وكانت مواجهة في بطولة إفريقيا عام 2012 وفزنا وقتها بهدف دون مقابل أحرزه محمد ابوتريكه وكنت سعيد جدا وقتها للمشاركة مع النجوم الكبار وفى مواجهة الزمالك ثم سعدت أكثر بالفوز".

وأضاف "ثاني ذكريات رمضان تتلخص في أننى وعندما كنت ناشئا في الأهلي لم يكن هناك اهتمام بي وكنت خارج حسابات الأجهزة الفنية التي تتولى تدريب الفريق ومن ثم كنت أستغل فترة المساء، وعدم شعور أحد بي وكنت أخرج حتى ألعب دورات رمضانية مع بعض الأصدقاء في رمضان وكنت حريص على هذه المشاركات طوال الشهر الكريم ".

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