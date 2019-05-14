شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المواجهة المرتقبة بينهما.. عبد المنصف يهنئ الشناوى بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، على تهنئة أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، الذى يحتفل بعيد ميلاده رقم 28، وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما والتى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.

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ونشر عبد المنصف صورة للشناوى عبر حسابه على موقع إنستجرام معلقاً: "كل سنة وأنت طيب يا دولى".

ولد الشناوى فى 14 مايو عام 1991، وتربى بين ناشئى النادى المصرى، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين، وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى سنا فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

لفت أحمد الشناوى أنظار نادى الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى، ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014.