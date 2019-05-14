شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اعرف مصير سداسى الزمالك الغامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدت ملامح مصير سداسى الزمالك أيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد حسن ، وأيضا محمد إبراهيم ومحمود كهربا وشيكابالا، تتضح لاسيما مع بدء العد التنازلى لانتهاء الموسم الكروى الحالى.

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