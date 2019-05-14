شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يحفز لاعبيه ويطالبهم بالفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، على تحفيز لاعبيه والشد من أزرهم قبل مواجهة بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة الـ32 بالدورى الممتاز.

وطالب تاكيس جونيس من لاعبيه، التركيز طوال شوطى المباراة، والسعى لتحقيق الفوز أمام بيراميدز، واقتناص الثلاث نقاط، للابتعاد عن شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، الذى مازال يهدد الفريق الدجلاوى.

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وشدد المدير الفنى لدجلة على لاعبيه، بعدم تكرار الأخطاء الساذجة التى يرتكبوها أمام مرماهم خلال التحضير للهجمة، موضحًا أن بيراميدز يمتلك عدد كبير من اللاعبين الذين يُجيدون استغلال تلك الأخطاء.

ويدخل بيراميدز اللقاء تحت القيادة الفنية لرامون دياز محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.

على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.