شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. دجلة يتعادل مع بيراميدز 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم فريق بيراميدز مع نظيره وادى دجلة فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى، باستاد الدفاع الجوى.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت 21 نوفمبر الماضى، بالجولة الـ15 من المسابقة المحلية، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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سجل هدف بيراميدز أحمد أيمن منصور بينما تعادل لدجلة إبراهيما نداى.

ويدخل نادى بيراميدز اللقاء محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة، بينما يحتل دجلةً المركز الـ 13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة.