شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى فى ورطة بعد تأجيل مباراة الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب اعتذار أحد أندية القسم الرابع عن مواجهة الإنتاج الحربى وديا فى وضع برنامج استعدادات الفريق فى ورطة قبل مواجهة المصرى البورسعيدى. وقرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى الاكتفاء بالتدريبات اليومية فى العاشرة مساء بعد تعثر إقامة مباراة ودية لتجهيز اللاعبين بعد تأجيل مباراة الزمالك. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام. وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت تأجيل مباراة الإنتاج الحربى مع الزمالك لانشغال الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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